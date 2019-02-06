ФНС собирает с пенсионеров налоги, которые они платить не должны

Для некоторых пенсионеров Свердловской области "сюрпризом" по итогам 2018 года стали налоговые уведомления с требованием заплатить налог за квартиру, земельный участок или транспорт, зарегистрированные на их имя.

При этом реакция пожилых граждан, не знающих о том, что государство предоставило им льготы по этим видам налогов, соответствует менталитету большинства людей старшего поколения: сказано "необходимо уплатить не позднее 03.12.2018", значит, надо срочно отдать деньги.

И многие, даже давно вышедшие на пенсию, так и делают, не подозревая, что государство собирает с них налоги, по которым само же предоставляет льготы до 100% (сразу предупредим, что речь идёт о преференциях, установленных в рамках законодательства, например, об одной квартире, гараже, одной машине мощностью до 100 л.с., земельном участке 6 соток). А когда узнают (если вообще узнают) о том, что деньги с них взяли вопреки установленным государством правилам, то не знают, куда идти и к кому обращаться, чтобы вернуть уплаченный налог.

По словам пострадавших (именно так, без кавычек, ведь в преклонном возрасте любой поход по кабинетам - настоящие муки, и не только физические, но и моральные), их поражает, насколько власть легко адаптируется к меняющимся правилам, когда речь идёт об "отъёме денег у населения". И насколько становится инертной и маловразумительной, если возникает вопрос о возвращении "отнятого".

Наличие проблемы в беседе с Накануне.RU подтвердил начальник отдела налогообложения имущества Управления федеральной налоговой службы (УФНС) России по Свердловской области Павел Ваняшин. Он разъяснил, из-за чего возникают такие ситуации.

Представитель региональной УФНС напомнил пенсионерам, а также другим гражданам, имеющим налоговые преференции, о необходимости своевременной подачи заявления о предоставлении льгот по следующим имущественным налогам: транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц. Если такого заявления не поступило, то в УФНС о том, что вы имеете право на льготу, могут просто не знать.

"Чтобы посчитать налог, нам нужна информация о том, чем владеет плательщик – транспортом, землёй, имуществом, – объяснил Ваняшин. – Эту информацию мы получаем от внешних источников, среди которых основные – Росреестр и ГИБДД. Кроме того, мы знаем ставки, налоговый период, размер налоговой базы. Но данных о льготниках у нас нет. Единственный источник такой информации – сами физические лица".

По его словам, это не прихоть налоговиков – они действуют в соответствии с Налоговым кодексом РФ. Который прямо указывает на то, что льготы имеют заявительный характер.

"Даже если мы косвенно знаем, что физическое лицо имеет право на льготу, то не сможем её предоставить, пока нет соответствующего заявления", – подчеркнул начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Свердловской области.

Таким образом, при возникновении права на налоговую льготу налогоплательщику следует представить в налоговый орган заявление о её предоставлении. Форма заявления утверждена приказом Минфина РФ от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897.

По словам специалиста УФНС, наиболее актуальна эта информация для тех, кто недавно вышел на пенсию или собирается это сделать в ближайшее время: данные о таких гражданах-льготниках в базах, скорее всего, ещё не появились. Поэтому в целях корректного исчисления имущественных налогов УФНС России по Свердловской области рекомендует до 1 апреля 2019 г. сообщить в налоговый орган о своем праве на льготы.

Для этого можно выбрать любой способ представления заявления: лично (через представителя) обратиться в налоговый орган, направить по почте или через Интернет-сервис ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика".

Лично отнести заявление можно вне зависимости от района регистрации или проживания: документ (при наличии паспорта гражданина РФ) примут в любом отделении ФНС. Если заявление о предоставлении льготы уже подавалось, но в нём не указывалось, что льгота будет использована в ограниченный период, заново его (заявление) представлять не требуется.

Узнать перечень налоговых льгот по всем имущественным налогам в конкретном регионе или муниципальном образовании можно с помощью электронного сервиса ФНС России "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

Если же граждане всё-таки заплатили налог, попадающий под льготы, то в ФНС обещают, что сумму вернут, сделав перерасчёт. Но для этого опять-таки придётся обратиться с личным заявлением в налоговую инспекцию. Деньги могут перечислить, в том числе, на банковский счёт, по которому начисляется пенсия. В таком случае желательно приложить к заявлению копию реквизитов (номер) счёта.

Итак, получается, что получение льготы - проблема самого льготника. Увы, государство не будет стремиться научить это делать, в нашем случае - среди океана законов и прочих нормативно-правовых актов, которые само принимает. Нам ведь объяснили, зачем нужны пенсионная, мусорная "реформы", аргументировали повышение НДС, хотя каждый такой шаг власти - минус семейному бюджету. С другой стороны, нас не предупреждают о том, что можем заплатить что-то лишнее. А если такое случилось, то не спешат вернуть.