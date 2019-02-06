Китайское аниме о жизни Карла Маркса перевели на русский язык

Китайский аниме-сериал "Вождь", рассказывающий о биографии Карла Маркса, набирает популярность и в России. Две первых серии уже переведены на русский язык.

В первом выпуске рассказывается о детстве Маркса, знакомстве с Женни фон Вестфален – его будущей женой, поступлении в Боннский университет и увлечении философией Гегеля.

Во второй Маркс, работая редактором "Рейнской газеты", начинает публиковать материалы о произволе прусских властей.

Закон о краже древесины привёл к тому, что власти стали наказывать крестьян, собирающих хворост. Маркс убеждается в том, что законы – всего лишь инструмент для защиты частной собственности, а государство, вопреки утверждениям Гегеля, не является средоточием справедливости и разума. Тогда он порывает с младогегельянцами и решает бороться за права народа самостоятельно. Однако, обер-президент Пруссии заставляет акционеров закрыть "Рейнскую газету".

В коммунистическом Китае Карл Маркс широко известен, но и там, в основном, его воспринимают как седобородого старца, и очень мало знают о его жизни. В аннотации указывается, что это фильм о "мыслителе тысячелетия", но создатели ставят задачей показать Карла Маркса "человеком из плоти и крови", для чего вводят и линию его отношений с Женни фон Вестфален, и дружбы с Фридрихом Энегльсом. Карл Маркс сталкивается с болью, разочарованиями и трудностями в жизни. В фильме великий мыслитель показывается не только за книгами – в первой серии есть эпизод, когда отец заставляет юного Маркса перевестись в другой университет из-за драк и больших счетов за выпивку.

Новые серии на китайском языке выходят каждый понедельник, полностью "Вождь" появится в Сети 12 марта. В качестве саундтрэка к фильму звучит аранжировка "Интернационала".

Работа над картиной длилась около года, авторы отмечают, что на начальном этапе столкнулись с трудностями, так как многие считали неуместным аниме на такую тему. Однако позже идея донести историю создания "Капитала" и "Манифеста коммунистической партии" понятным молодёжи языком победила.

В последнее время китайские власти уделяют большое внимание распространению марксистских идей, эту работу курирует департамент пропаганды КПК под руководством Хуан Куньмина – сподвижника Си Цзиньпина по "новой чжицзянской армии". Китаист Санат Жилкибаев напомнил в беседе с Накануне.RU, что "Вождь" начал создаваться в 2018 г., провозглашённом председателем КНР Си Цзиньпином Годом Маркса. Благодаря этому низовая инициатива была поддержана на самом верху.

На русский язык сериал переводит сообщество "Синемарксизм". Как рассказал Накануне.RU его создатель Алексей Цветков, за 10 месяцев существования паблика вокруг него сложилась группа очень разных людей с разными способностями и знаниями, которых объединяет желание не просто что-то смотреть, разыскивать и обсуждать, но и делать – переводить, монтировать, переозвучивать.

"Как только появилось китайское аниме, среди нас нашлись те, кто знают этот язык, и сразу началась работа над переводом. Некоторые трудности возникают, когда нужно перевести какое-нибудь чисто китайское выражение или же когда Маркс цитирует какого-нибудь сложного философа, которого изучает, но коллективный синемарксистский разум побеждает эти затруднения довольно легко. Мы, конечно, понимаем, что это часть китайской государственной пропаганды, воспитывающей уважение и интерес к Марксу у тамошних школьников, но почему нас вообще должно это волновать? За пределами Китая это аниме может работать и восприниматься сегодня совсем по-другому, как восточная диковинка, отсылающая нас к судьбе философа, изменившего мир больше, чем любой другой мыслитель в человеческой истории", – сообщил Накануне.RU Алексей Цветков.

Непосредственно над переводом работали Екатерина Васильченко и Светлана Верховцева.

Как обращает внимание создатель "Синемарксизма", аниме про Маркса сделано на добротном среднем уровне – "не Миядзаки, конечно, но смотреть интересно, а что касается пропорций в сюжете: сколько на философию отводится, а сколько на литературу, личную жизнь и семейные отношения, сколько на политику, то в этом смысле мультфильм кажется удачно сбалансированным".