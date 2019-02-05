Суд обязал Навального удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии

Арбитражный суд столицы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить видеозапись и текст о поставках продовольствия Росгвардии, пишет РИА "Новости".

Таким образом, суд удовлетворил иск мясокомбината "Дружба народов".

Ранее Накануне.RU сообщало, что Фонд борьбы с коррупцией в августе 2018 года опубликовал расследование, в котором сообщалось, что получивший право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат якобы завышает закупочные цены.

До этого Люблинский суд Москвы нашел в иске главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному несоответствия Гражданскому процессуальному кодексу.

Напомним, ранее Золотов вызвал Навального на дуэль, пообещав превратить его в "сочную отбивную": сделал он это в ответ на утверждения ФБК о коррупции в его ведомстве. Навальный, однако, заявил, что намерен провести поединок в формате теледебатов.