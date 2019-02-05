Бывшему подмосковному чиновнику Шестуну предъявили еще одно обвинение в получении взятки

На бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна завели еще одно уголовное дело о крупном взяточничестве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее у экс-главы Серпуховского района Подмосковья, находящегося под арестом, нашли 676 объектов недвижимости. Также, по данным следствия, Шестун владел двумя базами отдыха на 274 млн руб. и 22 автомобилями стоимостью почти 27 млн руб. В личном пользовании семьи чиновника находится домовладение и земельный участок в сосновом бору площадью 17 га, фактически оно использовалось как его собственная дача. По предварительным оценкам, все это имущество оценивается в 10 млрд рублей.

Сейчас Шестуна обвиняют в организации негласной проверки финансово-хозяйственной деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта. Целью было установить суммы денежного оборота организации. После того, как Шестун узнал необходимую информацию, он предложил свое покровительство. За это начальница организации с 2012 по 2018 годы передала Шестуну более 9 млн рублей.

По делу Шестуна продолжаются следственные действия.

Ранее супруга Шестуна назвала "наглым и циничным очернением" сведения об имуществе на 10 млрд рублей. По ее словам, прокуратура даже не проводила официальных проверок.