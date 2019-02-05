Медведев уволил руководителя Федерального агентства по туризму

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил с должности главы Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, об этом пишет ТАСС.

Сейчас функционал Ростуризма передан в ведение Минэкономразвития РФ.

Медведев отметил, что нужно эффективно управлять деньгами в туриндустрии, а также верно расставлять приоритеты.

"Мы приняли решение о том, чтобы этими вопросами занималось в большей степени министерство экономического развития, поэтому сам орган по управлению был туда передан. Нужно повысить эффективность работы", - сказал премьер-министр.

Также Медведев поручил усилить ведомство кадрами.