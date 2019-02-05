В Челябинске в суд передано дело двух бывших высокопоставленных полицейских, которые организовали подпольную продажу конфискованного алкоголя

В Челябинске в суд передано уголовное дело в отношении бывших начальника следственного управления и начальника уголовного розыска УМВД России по городу.

Их обвиняют в превышении полномочий, а также в организации фальсификации доказательств, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

В 2013-2014 годах мужчины скрыли около 940 тыс. бутылок алкоголя, который до этого был изъят в рамках уголовного дела. Эти бутылки экс-полицейские отдали местному жителю, который их продавал. Общая сумма с реализации алкоголя превысила 11 млн рублей. Эти деньги были поделены между продавцом и обвиняемыми.