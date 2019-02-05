Порошенко назвал Россию главной причиной бедности Украины

Украинский президент Петр Порошенко назвал основную причину низкого уровня жизни в стране в эфире канала ICTV. Ею оказалась Россия, а точнее, "война с Россией" и "закрытие" Россией своего рынка для украинских товаров.

Порошенко сравнил это с тем, как если бы США закрыли свой рынок для Канады или Германия - для Польши. Это стало бы катастрофой для Канады и Польши, но Украина, по словам олигарха, нашла выход, переориентировавшись на рынок ЕС.

В то же время выход на рынок ЕС в значительной степени является блефом. Украина увеличивает отрицательное сальдо торгового баланса, т.е. импорт все больше превышает экспорт. В 2018 году импорт превысил экспорт уже на $13 млрд, или на 30%.

При этом уже в конце января Украина исчерпала квоты на беспошлинный экспорт в ЕС меда, виноградного и яблочного соков и кукурузы, сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса. Причем в текущем году наблюдается ускорение темпов закрытия квот на обработанный крахмал, сахар, солод, которые за три недели января были закрыты на 17%, 38% и 44% соответственно. А агропродукция вообще больше всего экспортируется в страны Азии, а не ЕС.

Заявление Порошенко примечательно тем, что он фактически признал: без тесных экономических связей с Россией Украина обречена на бедность. Из всех стран именно Россия до сих пор остается крупнейшим торговым партнером Украины, причем импорт из России в два раза превышает экспорт в Россию.

Напомним, в конце прошлого года Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы.