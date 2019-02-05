Неизвестный сообщил о минировании храма в центре Москвы

Неизвестный угрожал взорвать бомбу в храме в центре Москвы. Звонок о минировании храма поступил во вторник вечером. Об этом сообщил представитель ГУ МВД по Москве, проедает МИА "Россия сегодня".

Речь идет о храме Ильи Пророка в Обыденском переулке вблизи станции метро "Кропоткинская".

Полиция оцепила здание храма, информация о минировании проверяется.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня в Москве и Подмосковье после анонимных звонков с угрозами "минирования" силовики проверили около 50 объектов, среди которых торговые центры, школы и административные здания.