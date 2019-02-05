В Петербурге студент погиб в результате падения наледи с крыши дома

В Санкт-Петербурге из-за падения наледи погиб студент одного из вузов города, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла сегодня днем около одного из домов по Аптекарскому проспекту. На молодого человека 1995 года упала наледь, он скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе в Подмосковье пенсионерка пострадала в результате схода наледи с крыши одного из домов.