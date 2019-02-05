05 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО

В Москве руководство мукомольного завода задолжало сотрудникам более 23 млн рублей

В Москве после невыплат зарплат сотрудникам мукомольного завода возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело возбуждено в отношении руководителя "Мельничного комбината в Сокольниках". Отмечается, что с августа 2018 года он частично не выплачивал зарплату работникам, имея при этом финансовую возможность. "Сумма задолженности перед не менее чем 242 сотрудниками организации составила свыше 23 млн рублей", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день работникам уже выплачена задолженность по зарплате более 1 млн 700 тыс. руб. Устанавливаются все потерпевшие по делу.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году невыплата зарплат стала причиной приостановки работы московского хлебозавода "Черкизово", который входит в группу "Настюша". Работники получили зарплату только после объявления голодовки, завод возобновил работу в конце декабря 2018 года.

 

 

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В Москве руководство мукомольного завода задолжало сотрудникам более 23 млн рублей

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Теги: мукомольный завод, Москва, задолженность, СКР



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