В Москве руководство мукомольного завода задолжало сотрудникам более 23 млн рублей

В Москве после невыплат зарплат сотрудникам мукомольного завода возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело возбуждено в отношении руководителя "Мельничного комбината в Сокольниках". Отмечается, что с августа 2018 года он частично не выплачивал зарплату работникам, имея при этом финансовую возможность. "Сумма задолженности перед не менее чем 242 сотрудниками организации составила свыше 23 млн рублей", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день работникам уже выплачена задолженность по зарплате более 1 млн 700 тыс. руб. Устанавливаются все потерпевшие по делу.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году невыплата зарплат стала причиной приостановки работы московского хлебозавода "Черкизово", который входит в группу "Настюша". Работники получили зарплату только после объявления голодовки, завод возобновил работу в конце декабря 2018 года.