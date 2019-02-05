Пермский юрист добивается статуса беженца для участника "русской весны", которого в Донецке ждёт суд за убийство

В Перми состоится суд по предоставлению статуса беженца участнику "русской весны" Олегу Л., передаёт корреспондент Накануне.RU.

По словам его адвоката Бориса Поносова, Олег в 2014 г. после событий на Украине занял пророссийскую позицию. Позже перебрался в Крым, участвовал в подготовке референдума. В то время он учился в Донецке, и однажды, находясь в этом городе на свадьбе, высказался о происходящем.

"Среди приглашённых были "двурушники". После свадьбы к его матери "приходили", он понял, что оставаться опасно, и окончательно перебрался в Крым. После этого он в Донецке был только дважды – на сессии и защите диплома", - рассказал Накануне.RU адвокат.

Вскоре после переезда в Крым Л. переехал в Чайковский, где и узнал, что на него в Донецке "повесили" убийство знакомой.

"Поступил запрос Генпрокуратуры Украины на выдачу. Сейчас он год сидит в СИЗО Кудымкара. Решение об экстрадиции не принято, одним из способов защиты является присвоение статуса беженца. Есть уведомление об отказе в присвоении этого статуса, будем решать этот вопрос в суде", - сказал юрист.

Заседание состоится в 14.15 7 февраля.