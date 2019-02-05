05 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Губернатор решил помочь сгоревшей под Невьянском гончарной мастерской

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня в ходе рабочей поездки в Невьянск дал ряд поручений, связанных с восстановлением гончарных мастерских в деревне Нижние Таволги, пострадавших при пожаре, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает департамент информационной политики региона, Куйвашев поручил областным и местным властям оказать содействие в восстановлении этого популярного туристического объекта Среднего Урала. Контролем исполнения работ займётся вице-губернатор Сергей Бидонько.

гончарная мастерская, Нижние Таволги, пожар(2019)|Фото: facebook.com/Ольга Фролова

Как ранее сообщало Накануне.RU, площадь пожара составила 100 кв. м, жертв нет, но размер ущерба значительный.

Ранее инициативная группа, в которую входят сотрудники Центра развития туризма и просто неравнодушные люди, обратилась к главе региона с просьбой оказать погорельцам целевую поддержку.

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Губернатор решил помочь сгоревшей под Невьянском гончарной мастерской

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Теги: Невьянск, Нижние Таволги, гончарные мастерские, Евгений Куйвашев, Сергей Бидонько



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