05 Февраля 2019
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Главой комитета промышленной политики мэрии Екатеринбурга стал выходец с Уралвагонзавода

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский назначил председателем комитета промышленной политики и развития предпринимательства выходца с Уралвагонзавода Александра Воронина. Об этом сообщается на сайте администрации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

С 2003 по 2010 год прошел путь от экономиста до начальника отдела бюджетирования на ОАО "НПК Уралвагонзавод". В 2010-2015 годах Александр Воронин работал на ОАО "Уралкриомаш" в должности заместителя генерального директора по экономике, финансам и работе с персоналом. В 2015 - вернулся на ОАО "НПК Уралвагонзавод" в качестве начальника управления по комплексной системе управления рисками и внутреннему контролю.

Воронин с сегодняшнего дня приступил к выполнению своих полномочий.

Напомним, что ранее из мэрии ушли куратор социальной политики Михаил Матвеев (в силу избрания депутатом думы Екатеринбурга) и заместитель главы по капитальному строительству Алексей Белышев (по собственному желанию). Вместо Вячеслава Трапезникова на должности главы Орджоникидзевского района временно работает его заместитель Елена Ситкова. А бывший заместитель по социальным вопросам Андрей Морозов занял освободившееся под Сергеем Нырковым кресло главы Верх-Исетского района (с приставкой и.о.). Также были подписаны уведомления об увольнении вице-мэра Сергея Тушина и вице-мэра по управлению муниципальным имуществом Вадима Дударенко.

Всех уволенных в той или иной степени можно отнести к команде экс-вице-губернатора и бывшего "серого кардинала" мэрии Владимира Тунгусова, который сам был сокращен в должности за два дня до выборов в гордуму.

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Главой комитета промышленной политики мэрии Екатеринбурга стал выходец с Уралвагонзавода

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