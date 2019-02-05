На Медведчука заведено уголовное дело о госизмене за предложение об автономии Донбасса

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело о госизмене и посягательстве на территориальную целостность страны на председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как сообщало Накануне.RU, на съезде партии, выдвинувшем в президенты Юрия Бойко, Медведчук предложил создать Донецкий автономный регион в составе Украины и закрепить это в конституции. Сарган считает, что это узаконивает "оккупацию", а в словах Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, государственная измена).

"Провозглашены призывы к изменению границ территории Украины, и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения", - написала Сарган.

При этом Медведчук предлагает создать автономный регион в составе Украины, т.е. изменить территориальное устройство, а не границы страны. По существу, то же самое в других терминах предусмотрено Минскими соглашениями.

Напомним, недавно украинский президент Петр Порошенко заявил, что "никаких федераций и никаких специальных статусов" на Украине не будет.