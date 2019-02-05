Из-за холодов в Нижневартовске введён особый противопожарный режим

Из-за похолодания в Нижневартовске введён особый противопожарный режим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Он продлится с 1 по 16 февраля. Власти напоминают, что в это время категорически запрещено, в частности, разводить костры на расстоянии менее 50 м от строений, курить и пользоваться открытым огнем на чердаках и в местах, где допускается хранение горючих материалов, топить углем печи, не приспособленные для этой цели.

Напомним, ранее введен режим повышенной готовности из-за 46-градусных морозов.