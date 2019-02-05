На Южном Урале чиновник получил условный срок после гибели ребенка на горке

Начальник отдела благоустройства МКУ "Управление по благоустройству Саткинского района" Антон Кузнецов получил два года условно после гибели ребенка на горке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, он признан виновным в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

Чиновник ненадлежащим образом контролировал ход и качество выполняемых подрядчиком работ по строительству новогоднего городка в Сатке. В результате 22 декабря с недостроенной горки упал 12-летний мальчик, которого придавило разрушенными частями ледяных блоков. 4 января ребенок скончался в больнице.

Кузнецов свою вину не признал.

Суд приговорил его к двум годам условно, с испытательным сроком два года и запретил занимать должности на государственной и муниципальной службах на срок 2 года.