05 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Интерактивные стенды, больше зелени и никаких детских площадок: жители Екатеринбурга высказались по благоустройству площади Обороны

Представители ООО "Архитектурная студия рок" показали на общественных обсуждениях два варианта концепции реконструкции и благоустройства площади Обороны в Екатеринбурге. Горожане высказали свои замечания, которые будут учтены при создании самого проекта, передает корреспондент Накануне.RU.

Как заявил начальник отдела благоустройства администрации Октябрьского района Денис Крашенников, на реализацию проекта в этом году планируется потратить порядка 9,5 млн рублей. Архитекторы выяснили, что площадь имеет следы наслоения нескольких эпох, поэтому они считают, что главная задача - это так благоустроить площадь, чтобы сохранить все знаковые и исторические моменты этого места.

Функциональной разницы между двумя концепциями нет. В первом варианте архитекторы предлагают сделать упор на изменение транзита, дорожек, установить детскую площадку, а во втором варианте - придерживаться больше исторической значимости этого места, не меняя форму самого сквера, площади, а лишь добавить малые архитектурные формы и стелы, которые будут рассказывать о людях, трудившихся во имя победы.

общественные слушания, концепция реконструкции площади Обороны(2019)|Фото: Накануне.RU

общественные слушания, концепция реконструкции площади Обороны(2019)|Фото: Накануне.RU

Одна из участниц слушаний высказалась резко негативно по предложенным концепциям. По ее словам, площадь Обороны должна содержать именно историческую часть, без каких-либо развлекательных элементов.

"Отсюда ушли и погибли люди! Я против всех этих колясок и так далее", - заявила пенсионерка.

Еще один житель города поддержал женщину, заявив, что там не место детской площадке.

Что касается зеленых насаждений, то архитекторы не намерены трогать ни одно дерево в сквере, они хотят лишь добавить круглогодичных цветников и клумб, чтобы сделать площадь более комфортной для отдыха.

"Не надо политизировать это место, это пространство для отдыха. Ни в коем случае нельзя делать эту площадь трагической и скорбной, она и так помнит все, поэтому чем больше света, чем больше удобств, тем лучше", - выступил депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев.

общественные слушания, концепция реконструкции площади Обороны(2019)|Фото: Накануне.RU

общественные слушания, концепция реконструкции площади Обороны(2019)|Фото: Накануне.RU

Участники слушаний разделились на несколько групп, чтобы разработать собственные предложения по благоустройству площади. Например, было предложено сделать интерактивные стенды с именами ушедших на войну, в общем, сделать площадь "местом живой памяти". Также горожане отказались от фудкортов и наземных светильников, так как с уральской погодой будет сложно поддерживать их в хорошем состоянии. Большой цветник решили не перемещать, а подиумы для митингов сохранить в том же количестве, что и сейчас. А одним из главных пожеланий екатеринбуржцев стали качественные стационарные туалеты.

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Интерактивные стенды, больше зелени и никаких детских площадок: жители Екатеринбурга высказались по благоустройству площади Обороны

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Теги: площадь Обороны, благоустройство, Екатеринбург



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