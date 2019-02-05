В центре Перми ликвидируют троллейбусное движение: их заменят автобусы и трамваи

Проект реконструкции Комсомольского проспекта Перми не предусматривает троллейбусного движения. Об этом сообщил замглавы администрации Анатолий Дашкевич во время предварительного обсуждения проекта, передает корреспондент Накануне.RU.

Троллейбусы будут заменены на автобусные и трамвайные маршруты. Причем водителям дадут возможность пройти переобучение.

Как сообщают в мэрии, работы по реконструкции проспекта начнутся в этом году на участке от улицы Монастырской до улицы Пермской. Реализацию следующего этапа – от улицы Пермской до улицы Революции – планируется начать в 2020 году.

"При благоустройстве Комсомольского проспекта приоритет будет отдан пешеходам. Такой Комсомольский проспект, к которому мы привыкли – это 60-летняя история, которая создана в конце 1950-х годов. Этой классике нужно дать новую жизнь, отремонтировав бульварную часть, создав единый стиль в освещении, в малых архитектурных формах, в тротуарной части", - прокомментировал готовящиеся изменения глава Перми Дмитрий Самойлов.

Проектом предусмотрено создание пешеходной аллеи на Октябрьской площади с помощью мобильных архитектурных форм, в которые будут высажены деревья. На время праздников кадки будут убираться, поэтому основное назначение площади сохранится. Кроме того, на площади предусмотрена парковка автомобилей.

На Комсомольской площади появится зона отдыха с зелеными насаждениями и малыми архитектурными формами. Добавим, что реконструкция проводится в рамках подготовки к 300-летию Перми.

Проект благоустройства Комсомольского проспекта будет представлен на ближайшем заседании Градостроительного совета 14 февраля.