От СП потребовали проверить, насколько законны реорганизации в компаниях Дерипаски

Депутаты КПРФ подготовили запрос о проведении внеочередной проверки Счетной палатой законности и обоснованности проведенных реорганизаций в компаниях Олега Дерипаски и соответствия их интересам РФ. Об этом заявил депутат Николай Коломейцев.

Напомним, Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго". При этом остались в силе все ограничительные меры в отношении олигарха. В соответствии с условиями снятия санкций, компании российского бизнесмена снизили его прямые и косвенные доли, и вышли из-под его контроля.

В Кремле на вопрос об изменении состава совета директоров En+ ответили, что это "внутрикорпоративное дело".

По данным СМИ, для снятия санкций с активов Дерипаске пришлось согласиться на реализацию "плана Баркера" (TOR), предложенного экс-министром энергетики Великобритании Грегори Баркером. В итоге условия TOR выглядят во многом как передача контроля над активами Олега Дерипаски США, отмечала пресса.

По словам Коломейцева, после длительных переговоров Дерипаски с американскими партнерами "принято решение фактически о передаче контрольного пакета акций крупнейших российских алюминиевых компаний Минфину США".

"Есть такой американский алюминиевый гигант Alcoa Inc - американская металлургическая компания, третий в мире по величине производитель алюминия. В Ростовской области был алюминиевый комбинат. На нем производились плоскости для истребителей, - сказал в ходе своего выступления депутат. - Потом владельцем этой компании стало Alcoa Inc, сейчас там выпускают только диски для крутых автомобилей. Надо понимать, что в случае возникновения кризиса на рынке алюминия, первыми закроют российские предприятия".

"В 2008 году во время кризиса Госдума приняла специальное решение о выделении антикризисных средств – около 12 триллионов рублей. Вот из этой суммы группа компаний, возглавляемых Дерипаской, получила 11 миллиардов евро. Большой вопрос, вернут ли эти деньги?", - сказал в ходе своего выступления депутат.

Коломейцев напомнил, что в составе директоров компаний олигарха теперь из 12 человек – 8 граждане США и Великобритании. "Только четверо – представители Дерипаски, еще не факт, что они граждане России. Понимаете, что четверо против восьми не смогут принять никаких решений", - отметил он.

Депутат сообщил, что подготовлен депутатский запрос. Также будут направлены коллективные запросы в ФСБ, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет о проверке аналогичных вопросов спецслужбами.

"Правительство и ФАС призваны в первую очередь защищать интересы национальной безопасности России", - подчеркнул представитель партии КПРФ.

Кроме того, по словам Коломейцева, коммунисты обратятся за поддержкой в ЛДПР и в "Справедливую Россию".

Ранее бизнесмен подал иск о взыскании компенсации морального вреда к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за его высказывания о деятельности предпринимателя. Сумма, заявленная в исковых требованиях, составляет 1 млн руб.