ФАС может возбудить дело против виновных в весеннем скачке цен на топливо

Причина весеннего скачка цен на автомобильное топливо может заключаться в сговоре трейдеров. Федеральная антимонопольная служба может возбудить антимонопольное дело, сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский.

Напомним, в мае 2018 г. автомобильный бензин подорожал на 5,6% к предыдущему месяцу. Послед этого Правительство договорилось с нефтяниками о регулировании цен на внутреннем рынке.

По словам Цариковского, пока речь идет о двух крупных трейдерах, сообщает РИА Новости. В процессе рассмотрения дела могут появиться и новые подозреваемые, сказал он.

В результате их действий цены на нефтепродукты завышались на бирже.