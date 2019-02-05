05 Февраля 2019
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Экономика В России

ФАС может возбудить дело против виновных в весеннем скачке цен на топливо

Причина весеннего скачка цен на автомобильное топливо может заключаться в сговоре трейдеров. Федеральная антимонопольная служба может возбудить антимонопольное дело, сообщил замглавы ФАС Андрей Цариковский.
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Напомним, в мае 2018 г. автомобильный бензин подорожал на 5,6% к предыдущему месяцу. Послед этого Правительство договорилось с нефтяниками о регулировании цен на внутреннем рынке.

По словам Цариковского, пока речь идет о двух крупных трейдерах, сообщает РИА Новости. В процессе рассмотрения дела могут появиться и новые подозреваемые, сказал он.

В результате их действий цены на нефтепродукты завышались на бирже.

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ФАС может возбудить дело против виновных в весеннем скачке цен на топливо

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Теги: бензин, топливо, ФАС



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