Испанский суд назначил Моуринью условный срок и оштрафовал на 2 млн евро

Португальский футбольный тренер Жозе Моуринью согласился с приговором испанского суда. Он получит условный срок, передает корреспондент Накануне.RU.

Бывшего наставника мадридского "Реала" обвиняли в сокрытии доходов от имиджевых прав с помощью офшоров в 2011 и 2012 годах. В сентябре прошлого года расследование было завершено и дело начал рассматривать суд.

Как пишут испанские СМИ, в итоге Моуринью согласился с вердиктом в виде одного года заключения и штрафа в размере 2 млн евро. Однако именитый специалист не будет лишен свободы, поскольку обвинялся в таком нарушении впервые, поэтому наказание будет условным.

Напомним, сейчас Жозе Моуринью сидит без работы: в декабре прошлого года португалец был отправлен в отставку с поста главного тренера английского "Манчестер Юнайтед". Теперь он путешествует по миру и вчера угодил в неловкую ситуацию на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между омским "Авангардом" и питерским СКА.