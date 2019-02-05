Вадим Шумков призвал прокуратуру обратить особое внимание на наркотики, дисциплину на дорогах и пожарную безопасность

Глава Курганской области Вадим Шумков выступил на заседании коллегии прокуратуры, где призвал работников надзорного ведомства обратить особое внимание на ситуацию с пожарами в регионе, на незаконный оборот наркотиков и дорожную дисциплину.

По словам руководителя Зауралья, первоочередная задача власти - обеспечить права жителей Курганской области в сфере ЖКХ, социальной и медицинской помощи, а также в сфере защиты трудовых прав граждан.

Шумков попросил прокуроров взять на контроль ситуацию с расселением зауральцев из аварийного жилья, капремонт домов.