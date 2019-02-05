В Югре "второй честный гаишник" получил "условку" за избиение задержанного

Сотрудника ГАИ из Сургута Сергея Иванова, который пожаловался министру внутренних дел на отсутствие оплаты сверхурочной работы, наказали за избиение задержанного, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, по версии следствия, инспектор совершил преступление в мае 2016 г. на территории садового товарищества "Дорожник" в Сургуте. Он несколько раз пнул лежавшего на земле задержанного. В 2017 г. материалы поступили в городской суд.

Иванов рассказал Накануне.RU, что получил 4 февраля приговор - три года условно. Приговор он будет обжаловать. Он считает, что никому ударов не наносил, причём доказательства этого есть в самом уголовном деле.

За несколько месяцев до приговора Иванова уволили. Он счёл это наказанием за видеообращение к министру внутренних дел по поводу того, что в полиции Сургута не оплачивают переработки. В нём силовик говорит о том, что за 2014-16 гг. он накопил 764 часа или 95 дней переработки. Их ему должны были компенсировать либо дополнительными днями к отпуску, либо деньгами. В 2016-17 гг. он, написав рапорт, получал отгулы, однако впоследствии он не смог получить какой-либо компенсации. Иванов заявил, что не получили аналогичные компенсации и другие сотрудники. Несмотря на увольнение, обращение возымело действие – в Сургут приехала проверка из Москвы, а в конце года многим дали отгулы и премии.

"Я написал также письменное обращение на имя депутатов Тюменской областной и Государственной дум. В итоге проверка приехала по обращению двух депутатов госдумы, один был от "Единой России", второй – от КПРФ. 22 октября меня уволили, а 23 октября приехала эта проверка. Мои доводы подтвердились – не платят сверхурочные, есть нарушения трудовых прав, обязали соблюдать график отпусков. Позже я восстановился по суду, 25 января вышел на работу", - сказал Иванов.

Напомним, до этого инспектор прославился тем, что публично обратился к председателю СКР Александру Бастрыкину. По мнению Иванова, после многочисленных докладов о царящей в ГИБДД коррупции на него начали давить: в частности, против него возбудили дело. В своих бедах Иванов винил замначальника городской инспекции Евгения Духовникова, который якобы инициировал уголовное преследование подчиненного. Позже никаких доказательств вины Духовникова не нашли.