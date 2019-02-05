Эксперты: Цены на тепличные овощи будут зависеть от нескольких факторов

Цены на тепличные овощи будут зависеть от нескольких факторов, в том числе от продолжения программы поддержки отрасли.

Так, член комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ, президент Ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников считает, что цена на овощи "будет во многом зависеть от того, насколько производство нашей продукции будет соответствовать запросам покупательной способности". "Второе - удастся ли сельхозпроизводителям рассчитывать на государственную подружку и на завершение программы развитие овощеводства защищенного грунта, которая рассматривалась к 2020 году… И от эффективности мероприятий, которые мы предлагаем, чтобы нарастить собственное производство и не допустить роста цен на овощную продукцию", - заявил он.

Ассоциация предлагает ряд законодательных инициатив, которые помогут "сохранить тренд на снижение и доступность цен на овощи для простых покупателей, особенно в зимний несезонный период".

Речь идет о законе об органической продукции, который должен заработать с 2020 года. В нем тепличные овощи исключены из разряда органических, и законодатели намерены до конца года внести соответствующие изменения в документ.

Кроме того, по словам Ситникова, предлагается "ввести практику контроля за производством у импортеров овощей". "Здесь в год не уложимся, тем не менее, эту работу сейчас уже начнем. Все заинтересованы в том, чтобы провести ее в кратчайшие сроки", - прокомментировал депутат.

В аграрном комитете ГД также считают, что цены на товары первой необходимости (молоко, мясо, хлебобулочные изделия, рыбу, овощи, плоды) должны регулироваться государством. Такое мнение выразил глава профильного комитета Думы Владимир Кашин. "Так это есть во всем мире, так этого требует обстановка с точки зрения наличия той пенсии, тех тарифов, пособий, стипендий, той средней зарплаты, которые есть", - считает он.

"Можно было бы этого не делать, если бы был справедлив в оценке труд производителя, переработчика и торговли… Когда мы видим, что всего в 7-10% крестьянский труд оценивается в рознице, мы говорим, что это безобразие. Кто все остальное в 9 раз накрутил?", - добавил парламентарий.

Кашин также отметил, что ценообразование на овощную продукцию сегодня "зависит от всех нас, а не только от тех, кто производит". "Цены могут быть значительно ниже, чем сегодня, исходя из энергетических тарифов", - также подчеркнул депутат.

Сами производители указывают на необходимость усиления поддержки отрасли. "Надо прекрасно понимать, что сельское хозяйство принципиально не вписывается в систему экономических либеральных ценностей современной мировой экономики. Это абсолютно дотируемая, инвестируемая, поддерживаемая отрасль", - заявил генеральный директор ООО "Сейм Агро" Андрей Медведев.