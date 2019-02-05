Украинский суд отстранил главу Минздрава

Окружной административный суд Киева запретил и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун исполнять свои обязанности. Об этом написал в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко, так как истцом выступал его коллега-"радикал" Игорь Мосийчук.

Он просил суд установить отсутствие у Супрун предусмотренных законодательством полномочий, и тот удовлетворил иск, запретив ей совершать любые действия, направленные на реализацию своих полномочий, так как ее назначение не было совершено в установленном порядке.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение 15 дней.

Американка Ульяна Супрун возглавила украинский Минздрав в 2016 году. Она продвигала реформу системы здравоохранения, которая привела к сокращению числа больниц, медработников, узаконила платные услуги и подвергается серьезной критике. Недавно она выступила за легализацию марихуаны.

"После так называемой реформы медицину в нашей стране придется восстанавливать почти с нуля", - считает кандидат в президенты Юрий Бойко.