05 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украинский суд отстранил главу Минздрава

Окружной административный суд Киева запретил и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун исполнять свои обязанности. Об этом написал в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко, так как истцом выступал его коллега-"радикал" Игорь Мосийчук.
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Он просил суд установить отсутствие у Супрун предусмотренных законодательством полномочий, и тот удовлетворил иск, запретив ей совершать любые действия, направленные на реализацию своих полномочий, так как ее назначение не было совершено в установленном порядке.

Решение суда подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение 15 дней.

Американка Ульяна Супрун возглавила украинский Минздрав в 2016 году. Она продвигала реформу системы здравоохранения, которая привела к сокращению числа больниц, медработников, узаконила платные услуги и подвергается серьезной критике. Недавно она выступила за легализацию марихуаны.

"После так называемой реформы медицину в нашей стране придется восстанавливать почти с нуля", - считает кандидат в президенты Юрий Бойко.

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Украинский суд отстранил главу Минздрава

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Теги: Украина, минздрав, Ульяна Супрун



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