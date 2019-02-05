"Северсталь" построит в Сургуте завод по производству труб для нефтяной отрасли

"Северсталь" совместно с компанией Tenaris построят в Сургуте завод по выпуску сварных труб нефтяного сортамента. Инвестиции в предприятие, мощность которого составит 300 тыс. тонн продукции в год, оцениваются в $240 млн, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Северстали".

Завод будет построен в течение двух лет, доля "Северстали" составит 51%. Предприятие ориентировано как на поставки труб для российских предприятий, так и на экспорт.

"Наше совместное предприятие будет расположено в непосредственной географической близости к центрам добычи основных игроков нефтегазового рынка, что обеспечит эффективность затрат и для нас, и для наших клиентов", - прокомментировал решение глава компании "Северсталь" Алексей Мордашов на церемонии подписания соглашения о строительстве.

Tenaris – ведущий мировой поставщик стальных труб и сопутствующих услуг для энергетической и других отраслей.