Челябинский кузнечно-прессовый завод пожаловался в УФАС из-за незаконного использования товарного знака

УФАС возбудило дело по заявлению ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод". Предприятие пожаловалось в антимонопольный орган на незаконное использование товарного знака "HARTUNG".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС, дело возбуждено в отношении ООО ПКФ "УралСнаб". Компания продает автотранспортные средства, автомобильные детали и является конкурентом Челябинского кузнечно-прессового завода. При этом ЧКПЗ не заключал с предприятием договорных отношений на использование данного товарного знака.

Добавим, что ранее ООО ПКФ "УралСнаб" уже получало предупреждение УФАС о прекращении распространения на сайте компании информации о том, что общество является официальным дилером ЧКПЗ.