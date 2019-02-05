05 Февраля 2019
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Всех школьников Воронежа отправят на незапланированные каникулы

С 7 февраля во всех школах Воронежа объявлен карантин по гриппу и ОРВИ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Мера введена по рекомендации Роспотребнадзора. Карантин продлится по 17 февраля.

Отмечается, что учебные программы будут скорректированы за счет резервных часов, отведенных на повторение пройденного материала.

Ранее карантин ввели в школах Свердловской, Тюменской, Курганской, Челябинской областей, Перми, ХМАО.

Напомним, что в Екатеринбурге началась волна гриппа, который сопровождается серьезными осложнениями в виде пневмонии. Дело доходит до госпитализации.

По данным регионального Роспотребнадзора, были найдены вирусы гриппа А (H1N1 - свиной и H3N2 - гонконгский).

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Всех школьников Воронежа отправят на незапланированные каникулы

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Теги: школы, карантин, воронеж



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