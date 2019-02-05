Скоро выборы: в Раде заблокировали трибуну, требуя снизить цены на газ

Депутаты из Радикальной партии Украины заблокировали трибуну Верховной рады, требуя снизить цену на газ для населения и уволить руководство "Нафтогаза". Об этом заявил лидер фракции и кандидат в президенты Олег Ляшко.

Он заявил, что фракция не будет голосовать ни за один закон и не даст работать парламентской трибуне, пока не будут приняты решения о снижении цен на газ, возвращении прежнего порядка начисления субсидий и увольнении руководства "Нафтогаза".

Спикер Рады Андрей Парубий пригрозил отключать микрофон тем, кто будет "вести избирательную агитацию".

"Я не позволю превратить Верховную раду в плацдарм для избирательной кампании", - сказал он.

В итоге в Раде был объявлен перерыв для политических консультаций.

Отметим, что цены на газ и, как следствие, связанные с этим коммунальные услуги являются на Украине одной из основных претензий к нынешней власти. Как сообщало Накануне.RU, в Верховную раду внесен проект закона о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги из-за неспособности их оплатить.