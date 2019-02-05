"МегаФон" требует от мэрии Нижнего Тагила 6,6 млн рублей за перенос сетей в канализацию

6 марта в Арбитражном суде Свердловской области состоится заседание по рассмотрению иска ПАО "МегаФон" к администрации Нижнего Тагила. Речь идет о взыскании более 6,6 млн руб. расходов, связанных с переустройством и переносом линий связи, которые по договору аренды были размещены на опорах освещения.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской ассоциации операторов связи, в рамках реализации программы "Светлый город" мэрия заставила перенести часть сетей в подземную канализацию Ростелекома. Требование было выполнено, но теперь в "МегаФоне" намерены взыскать расходы с мэрии. В качестве третьего лица по делу заявлено Управление муниципального имущества.

В ассоциации считают, что у "МегаФона" есть все шансы выиграть иск. Президент "УралАОС" Леонид Блинов говорит, что в целом расходы, понесенные операторами связями в Нижнем Тагиле в рамках реализации программы "Светлый город", за последние два года составили десятки миллионов рублей.

Он добавил, что за последние семь лет по требованию мэрии Екатеринбурга операторы связи потратили сотни миллионов рублей – сюда, в том числе входят и затраты на перенос сетей в рамках подготовки города к чемпионату мира по футболу. По его словам, сейчас, учитывая проведение в 2023 году в Екатеринбурге Универсиады и празднования 300-летия уральской столицы, власти города могут потребовать от операторов связи продолжения работ по переносу сетей, что неизбежно повлечет очередные расходы.

Стоит отметить, что в июле 2018 года оператор ООО "Сибирские сети" подал исковое заявление в Арбитражный суд Красноярского края на департамент городского хозяйства администрации Красноярска, требуя взыскать 1,076 млн руб.: спор касался финансирования переноса контактной сети оператора на проспекте Мира под землю, в кабельную канализацию в рамках подготовки к Универсиаде. В итоге Арбитражный суд встал на сторону провайдера, тем самым создав прецедент, которым намерены воспользоваться операторы связи в других регионах России, в том числе и в Свердловской области.