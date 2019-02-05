Глава Екатеринбурга обсудит с "активными гражданами" концепцию парка Маяковского

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский собирается обсудить концепцию развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Об этом Накануне.RU сообщили в мэрии города.

Высокинский призвал повысить прозрачность работы по тем проектам, которые имеют общественную значимость.

"Необходимо в регулярном режиме организовать мероприятия по широкому обсуждению городских вопросов, для начала встретимся с активными гражданами по концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского", - добавил мэр.

На данный момент рассматривается два варианта проекта по обновлению парка. Один из вариантов – от управления культуры администрации. Согласно ему, парк будет обновляться в три этапа – первые изменения появятся к 2020 году, однако наиболее заметны они станут к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга, а полностью реализовать проект планируется к 2030 году.

Парк предполагается обновлять так, чтобы он был доступен и интересен для горожан круглый год. Планируется, что парк будет разделен на несколько тематических зон: отдых, искусство, детство, аттракционы, события и зеленая зона.

Напомним, что ранее директор парка имени Маяковского в Екатеринбурге Роман Шадрин подал в отставку.

Время работы Шадрина в парке Маяковского было омрачено несколькими скандалами: так, в 2017 году горожане обратили внимание на неожиданные архитектурные решения, напоминающие кладбище, которые появились в ЦПКиО. Шадрин тогда заявил, что "могильный" мемориал организован ветеранскими организациями, а что-либо всерьез менять в парке невозможно из-за его статуса особо охраняемой природной территории.