Прокуратура не стала реагировать на жалобы тюменцев на "мусорную" реформу

Жители Тюменской области пожаловались в прокуратуру на "мусорную реформу", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Несогласные с новым тарифом жаловались в прокуратуру в январе. Проверка не нашла оснований для прокурорского вмешательства. Претензии направлены в центральный аппарат ФАС. Результаты их рассмотрения прокуратура проконтролирует, и если будет необходимо, вмешается в ситуацию.

Напомним, 24 января губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф по 5,04 рубля к квадратного метра жилья - будет отметен, а платить тюменцы станут по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составит 139,06 руб., для индивидуальных жилых - 119,24 руб. с человека в месяц.

По словам главы региона, для дачных обществ сохраняется возможность платить по факту вывезенного мусора. При этом вопрос распределения затрат внутри обществ остается на усмотрение дачников. Юридические лица, у кого есть техническая возможность, также смогут платить по факту. Губернатор заявил, что для многодетных семей будут предусмотрены социальные меры. 3 февраля в Тюмени прошёл митинг против реформы.