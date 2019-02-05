05 Февраля 2019
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Армия и ВПК За рубежом

США планируют перебросить новейшее десантное судно в Японию

Командование ВМС США намерено разместить на своей базе на японском острове Кюсю новейший ударный десантный корабль America. Об этом сообщает The Japan News со ссылкой на источники.

По данным издания, корабль America способен нести боевые самолеты F-35B, транспортные конвертопланы "Оспри", боевые вертолеты и около 1,7 тыс. морпехов.

По мнению издания, размещение America в Японии позволит США усилить военное давление на Китай, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Японии к 2025 году могут появиться радары американской системы ПРО Aegis Ashore.

Стало известно о намерении Токио развернуть компоненты американской системы на полигонах Сил самообороны в префектурах Акита и Ямагути. Такой шаг должен укрепить защиту Страны восходящего Солнца от баллистических ракет.

Помимо усиления ПРО, Япония наращивает свой оборонный бюджет и ведет разработку средств поражения большой дальности. Приобрести системы "Иджис" японское министерство обороны намеревалось еще в 2017 году, однако в настоящее время Токио располагает лишь ее морским вариантом.

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США планируют перебросить новейшее десантное судно в Японию

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Теги: сша, япония, десантный корабль



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