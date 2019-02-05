Житель Кемерово сажал 11-летнего сына на цепь, если тот поздно приходил домой

Следственный комитет возбудил уголовное дело против 51-летнего жителя Кемерово. Его подозревают в жестоком истязании собственного сына.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Кемеровской области, в 2017-2018 годах отец, используя незначительные поводы, периодически избивал 11-летнего сына: он всерьез считал, что таким образом воспитывает мальчика, приучая к "правильной жизни". Отец лупил его ремнем, а если сын приходил домой после того, как мужчина уже вернулся с работы, то привязывал его цепью к 16-килограммовой гире.

Так как родители злоупотребляли спиртным, мальчик часто ждал, когда они заснут, и заходил в квартиру уже поздно вечером. О происходящем в семье стало известно лишь после того, как он не выдержал издевательств и сбежал из дома: следователей насторожило, что родители заявили об исчезновении сына только через четыре (!) дня.

В итоге он был найден, но домой возвращаться наотрез отказался, поведав о побоях и о том, что отец держит его на цепи. После этого к отцу-извергу нагрянули следователи.

"На вопрос правоохранителей, для каких целей приобрел цепь, проживая в коммунальной квартире, он ответил: чтобы держать на ней собаку. Которой в семье, кстати, никогда не было", - отметили в СКР.

В итоге мальчик по собственному желанию был изъят из семьи и помещен в приют. У него нашли психическое расстройство, спровоцированное жестоким обращением отца. Теперь обоим будут проведены психолого-психиатрические экспертизы.

Кроме этого, будет дана юридическая оценка действиям матери, которая все знала и не сообщала о жестоком "воспитании" сына в правоохранительные органы.