05 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Украину разваливает миф о субсидиях, - экс-министр

Субсидии для оплаты коммунальных услуг являются "огромным мифом", который разваливает экономику Украины. Об этом заявил бывший министр ЖКХ страны Алексей Кучеренко в эфире канала NewsOne.
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"Субсидии не берутся из воздуха, субсидии берутся из бюджета, куда мы с вами платим налоги. Они закрывают нашими налогами теневые схемы", - сказал Кучеренко.

Он добавил, что ни в одной стране мира 60% населения не нуждается в субсидиях для оплаты коммунальных услуг.

Тем временем задолженность жителей Украины по оплате услуг ЖКХ по итогам 2018 года достигла 56 млрд грн, увеличившись за год на 72%. Уровень оплаты составил 81% с тенденцией к снижению.

Как сообщало Накануне.RU, в Верховную раду внесен проект закона о списании долгов населения за жилищно-коммунальные услуги из-за неспособности их оплатить.

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Украину разваливает миф о субсидиях, - экс-министр

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Теги: Украина, субсидии



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