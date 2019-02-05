"Настюшку-Опасность" не пустили на Украину за поездку в Крым

Телеведущую и блогера Анастасию Ивлееву (она же Настюшка-Опасность) не пустили на Украину.

Экс-хозяйка шоу "Орел и Решка", а также актуальная ведущая собственного проекта AgentShow Настя Ивлеева не смогла пройти пограничный контроль в аэропорту Киева, куда она прилетела из Минска.

Как сообщает станция "Говорит Москва" со ссылкой на украинскую пограничную службу, Ивлеевой запрещен въезд на территорию этой страны на три года – за посещение Крыма в 2017 году. Тогда, кстати, скандал вокруг визита Ивлеевой в Судак разгорелся нешуточный: украинские журналисты переживали, что звезде тут же не запретили въезд на Украину. Более того: на канале "Интер" продолжила выходить программа "Орел и решка" с ее участием ("ОиР" – совместный проект украинского "Интера" и российской "Пятницы").