Дороги 70% страны отдали бизнесу? Госдума поддержала строительство платных дорог на Крайнем Севере

Дороги 70% территории страны могут стать платными для грузоперевозчиков. Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о строительстве безальтернативных платных дорог на Крайнем Севере. Проезд по таким дорогам будет бесплатным для легковых автомобилей, экстренных и почтовых служб.

Представитель Правительства пояснил, что строительство дорог на Крайнем Севере за счет одних только бюджетных средств затруднительно, выход – в применении механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Поводом принятия поправок стала необходимость строительства моста через реку Пур на Ямале, который обеспечит круглогодичный доступ к месторождениям "Роснефти", НОВАТЭКа, "Газпрома", и далее — к Ванкорскому месторождению в Красноярском крае. Инициатива вызвала вопросы не только у оппозиции, но и у членов "Единой России". Депутаты опасаются, что инициатива лишит региональных властей мотивации к строительству дорог, а установление платного проезда для грузоперевозчиков приведет к росту цен, передает корреспондент Накануне.RU.

Строительство дорог в районах Крайнего Севера за счет бюджетных ассигнований регионам затруднительно даже в длительной перспективе, рассказал представитель Правительства РФ, первый заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.

Действующее законодательство разрешает строительство платных дорог только при обязательном наличии альтернативного бесплатного проезда. Авторы законопроекта предлагают снять это требование для районов Крайнего Севера и позволить инвесторам строить дороги в труднодоступных регионах в формате ГЧП.

Объем возможных частных инвестиций Минтранс оценивает в 400 млрд руб.

"Наличие автодороги в том числе выгодно крупным предприятиям, разрабатывающим месторождения. Сегодня они не вкладываются в такую инфраструктуру", - отметил представитель Правительства.

При этом проезд по платным дорогам будет льготным для транспорта общего пользования, пожарных машин, "скорой помощи" и легковых автомобилей. С этих транспортных средств плату за пользование дорогой взимать не будут.

Закон не будет распространяться на существующие дороги.

Под действие закона подпадает 21 субъект Федерации – это 70% территории страны, отметил член комитета Годумы по транспорту и строительству Сергей Тен. Поправки позволят ускорить развитие инфраструктуры для районов Крайнего Севера. Их жители получат круглогодичный доступ к "большой земле".

Представитель Правительства не смог назвать размер тарифа для грузоперевозчиков: окончательную сумму устанавливают регионы, опираясь на рекомендации Минтранса. Иннокентий Алафинов заверил, что за проезд по частному наплавному мосту в ЯНАО грузоперевозчики платят как минимум в два раза больше, чем будут платить за проезд по круглогодичному мосту. А легковые автомобили и вовсе освободят от оплаты.

Олег Шеин обратил внимание на то, что срок окупаемости платной дороги в Химках в Москве составляет 17 лет, и предположил, что новые дороги на Крайнем Севере окупятся не ранее чем через 200 лет.

"Да, срок окупаемости будет не 15-17 лет. Как правило, он составляет 23-32 года по концессионным соглашениям. Уже есть информация о 22 проектах соглашений, по всем есть финансовые модели. Те проекты, которые мы проанализировали, окупаемы", - прокомментировал заместитель министра транспорта.

Лариса Шойгу поинтересовалась влиянием поправок на развитие малого и среднего бизнеса, которые используют грузовой транспорт для доставки товаров на Крайний Север.

"Финансовые модели предусматривают, что для грузовых автомобилей, которые используются субъектами малого и среднего бизнеса, тариф будет снижен на 50%. Доставка станет дешевле. Мне кажется, наличие круглогодичного доступа к социальным объектам, использование личного транспорта для этого доступа, и те льготы, которые заложены в законе, достаточны для того, чтобы изменить ситуацию на Крайнем Севере", - пояснил Алафинов.

Представитель Правительства заверил, что платные дороги на Крайнем Севере не станут дорогами только для бизнеса, каковыми являются технологические дороги к предприятиям, закрытыми для "простых смертных". Новые дороги и мосты будут общего пользования.

Владимир Сысоев добавил, что проекты, финансируемые при помощи ГЧП, в конечном счете ложились на государство.

Ярослав Нилов предположил, что взимание платы с грузоперевозчиков приведет к росту цен на товары.

Депутат от "тюменской матрешки" – Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа - Владимир Пушкарев сообщил, что жители Крайнего Севера давно ждут круглогодичные дороги и мосты. Сейчас они вынуждены пользоваться зимниками и воздушным транспортом, чтобы добраться до районных центров.

Отсутствие постоянных дорог мешает и разработке месторождений.

"Более 34 тыс. жителей живут за рекой – это Тазовский и Красноселькупский районы, поселок Уренгой. Законопроект решает вопросы строительства мостов вместо понтонных переходов, делает бесплатным проезд легковых автомобилей и экстренных службы, а для грузоперевозчиков цена уменьшится по сравнению с паромной переправой", - сообщил депутат.

Сергей Катасонов предположил, что объем инвестиций в строительство дорог на Крайнем Севере может достичь 1 трлн руб. вместо ожидаемых Минтрансом 400 млрд.

Строительство моста через реку Пур

Депутаты от КПРФ и "Справедливой России" выразили недоверие к инициативе Правительства. Коммунист Николай Коломейцев сравнил ее с "Платоном" и назвал "грабежом населения", "эсэр" Валерий Гартунг заявил, что озвученные Минтрансом обещания не отражены в тексте.

"Судя по количеству вопросов от "Единой России", даже члены "Единой России" вам не доверяют. То, что вы говорите, не будет соответствовать практике", - заявил Гартунг.

Дмитрий Ионин заметил, что законопроект создан под единственный проект – строительство моста через реку Пур, тогда как и в других регионах есть аналогичные проблемы.

"В деревне Филькино Свердловской области размыло мост. Вместо двух минут жители деревни идут три часа по лесам и болотам, уклоняясь от волков. Давайте тогда закон примем и для деревни Филькино? Этот законопроект демотивирует региональные власти заниматься строительством дорог. СР против платных дорог в отсутствие альтернативы", - сказал депутат.

Представляющий Якутию депутат Федот Тумусов привел в пример случай, произошедший на частной дороге "Сургутнефтегаза" в Республике Саха. В 2015 г. местный житель открыл на дороге стрельбу в протест на лишение его права свободно перемещаться.

"Тогда цены взлетели, а пропуска на проезд выдавались только своим. У нас каждый пятый в стране и так за чертой бедности, а Север и вовсе нищий, все хотят уехать оттуда. Я против законопроекта", - заключил депутат.

Представитель Правительства напомнил, что субъекты смогут регулировать тарифы на проезд и субсидировать их.

"Это не закон под конкретный субъект", - заявил Иннокентий Алафинов.

В результате 40 депутатов проголосовали против законопроекта. Инициатива принята в первом чтении.