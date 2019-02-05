Чистая прибыль "Роснефти" в 2018 году увеличилась в 2,5 раза

Чистая прибыль "Роснефти" в 2018 г. увеличилась в 2,5 раза до 549 млрд руб. Данные опубликованы в отчете компании по МСФО, передает корреспондент Накануне.RU.

Рост чистой прибыли, помимо увеличения операционной прибыли, обусловлен положительным эффектом курсовых разниц и признанием единовременного дохода от приобретения доли в СП по разработке месторождений с иностранным партнером, говорится в сообщении компании.

Выручка "Роснефти" за 2018 г. увеличилась в 1,4 раза до 8 238 млрд руб. Динамику компания объясняет ростом мировых цен на нефть и увеличением доходов от совместных российских и международных проектов.

В течение года компания существенно сократила долговую нагрузку: более чем в два раза снижен объем краткосрочных обязательств.