Как в Париже и Барселоне. В Московском метрополитене появится новая система оплаты - по зонам

05 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Год культуры": "Газпром" шутит про самих себя?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО

Как в Париже и Барселоне. В Московском метрополитене появится новая система оплаты - по зонам

СМИ сообщили, что Московский метрополитен заказал разработку новой системы оплаты - по зонам.
Читайте также:

Как рассказал РБК один из участников IT-рынка, ГУП провело соответствующий тендер и выбрало исполнителя проекта: речь идет о конкурсе на внедрение новой билетной системы, итоги которого столичный метрополитен подвел в конце декабря. Так, согласно материалам закупки, при проектировании в новой билетной системе должна быть заложена поддержка функционала зональной тарификации, в том числе разработаны инструменты управления моделью пересадок и тарифов.

Было отмечено, что в 2012 году территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, в связи с этим расширилась зона действия московского общественного транспорта и возникла необходимость ввода тарифных зон. Однако существующие билетные системы не поддерживают зональную тарификацию.

В техническом задании говорилось, что валидатор в вестибюле, в том числе, должен работать в режимах "контроль выхода для обеспечения зональной тарификации" и "валидация прохода зоны (без направления)". Кроме этого, должна быть предусмотрена возможность валидации без необходимости оплаты для отслеживания пересечения зон.

Москва, метро охотный ряд, метрополитен(2018)|Фото: nakanune.ru

В итоге победителем тендера стал разработчик программного обеспечения "Программный продукт". Цена контракта составила 670 млн руб., срок исполнения - 910 календарных дней с даты заключения.

Стоит отметить, что зональная тарификация в метро применяется во многих городах, например в Париже, Барселоне и Лондоне: чем дальше станция располагается от центра, тем дороже проезд. В пресс-службе Московского метрополитена​ заявили, что в Москве уже действуют две тарифные зоны для наземного городского пассажирского транспорта: зона А (Москва в пределах МКАД и Новомосковский административный округ) и зона Б (Троицкий административный округ).

Планируется, что поэтапное внедрение новой билетной системы начнется с 2020 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Как в Париже и Барселоне. В Московском метрополитене появится новая система оплаты - по зонам

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: метро, проезд, Москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 791

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети