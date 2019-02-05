Как в Париже и Барселоне. В Московском метрополитене появится новая система оплаты - по зонам

СМИ сообщили, что Московский метрополитен заказал разработку новой системы оплаты - по зонам.

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Как рассказал РБК один из участников IT-рынка, ГУП провело соответствующий тендер и выбрало исполнителя проекта: речь идет о конкурсе на внедрение новой билетной системы, итоги которого столичный метрополитен подвел в конце декабря. Так, согласно материалам закупки, при проектировании в новой билетной системе должна быть заложена поддержка функционала зональной тарификации, в том числе разработаны инструменты управления моделью пересадок и тарифов.

Было отмечено, что в 2012 году территория Москвы увеличилась в 2,5 раза, в связи с этим расширилась зона действия московского общественного транспорта и возникла необходимость ввода тарифных зон. Однако существующие билетные системы не поддерживают зональную тарификацию.

В техническом задании говорилось, что валидатор в вестибюле, в том числе, должен работать в режимах "контроль выхода для обеспечения зональной тарификации" и "валидация прохода зоны (без направления)". Кроме этого, должна быть предусмотрена возможность валидации без необходимости оплаты для отслеживания пересечения зон.

В итоге победителем тендера стал разработчик программного обеспечения "Программный продукт". Цена контракта составила 670 млн руб., срок исполнения - 910 календарных дней с даты заключения.

Стоит отметить, что зональная тарификация в метро применяется во многих городах, например в Париже, Барселоне и Лондоне: чем дальше станция располагается от центра, тем дороже проезд. В пресс-службе Московского метрополитена​ заявили, что в Москве уже действуют две тарифные зоны для наземного городского пассажирского транспорта: зона А (Москва в пределах МКАД и Новомосковский административный округ) и зона Б (Троицкий административный округ).

Планируется, что поэтапное внедрение новой билетной системы начнется с 2020 года.