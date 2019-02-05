Ответ на выход США из ДРСМД: Шойгу назвал сроки разработки наземного "Калибра" и гиперзвуковой ракеты

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил разработать в 2019-2020 годах наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности.

В эти же сроки предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, добавил он.

Меры реализуются в связи с тем, что 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Шойгу отметил, что Вашингтон активно работает над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 км, в связи с чем президент России Владимир Путин поставил задачу принять ответные меры.

Министр также призвал повысить дальность стрельбы разрабатываемых наземных ракетных комплексов, сообщает RT.

Напомним, американская сторона объявила, что приостанавливает членство в ДРСМД со 2 февраля и выйдет из соглашения через шесть месяцев, если Москва "не вернется к его соблюдению". Вслед за этим последовала зеркальная реакция российской стороны.

В Госдепе сообщали, что американские конгрессмены планируют выделить $48 млн на разработку новых систем вооружений и ракет средней дальности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон взял курс на слом всей системы контроля над вооружениями.