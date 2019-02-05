05 Февраля 2019
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Экономика Свердловская область

Свердловские законодатели расширяют патентную систему - вместо введения налога на самозанятых

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области подготовили законопроект о расширении перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Патентная система налогообложения введена почти в половине видов деятельности малого и среднего бизнеса в Свердловской области: для 190 из порядка 400 видов, - подчеркнула председатель заксобрания Людмила Бабушкина. - Для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей устанавливается налоговая ставка в размере ноль процентов".

По сообщению пресс-службы регионального парламента, в настоящее время законопроектом предлагается, например, перевести на патент такой вид деятельности, как "чеканка и гравировка ювелирных изделий".

Отметим, что ранее заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян анонсировал возможность вхождения Среднего Урала в число субъектов РФ, где в качестве пилотного проекта введён специальный налоговый режим для самозанятых лиц. Однако чиновник не учёл, что в нашем регионе уже действует патентная система, доказавшая свою эффективность (в отличие от федерального эксперимента).

В связи с чем Копеляна раскритиковал председатель комитета Законодательного собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, заявивший Накануне.RU, что замминистра поторопился с инициативой.

"Есть закон о патентной системе налогообложения на территории Свердловской области, о нём знает огромное количество не только граждан, но и чиновников, - напомнил парламентарий. - Закон работает с 2013 года, в него регулярно вносят изменения, расширяющие виды деятельности, к которым применяется патентная система. Покупая патент, люди могут спокойно работать - это то же самое, что самозанятость ".

Тогда депутат порекомендовал чиновнику внимательно читать областное законодательство, прежде чем пытаться транслировать федеральные инициативы.

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Свердловские законодатели расширяют патентную систему - вместо введения налога на самозанятых

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Теги: налог на самозанятых, патентная система, Людмила Бабушкина, Владимир Терешков, Евгений Копелян



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