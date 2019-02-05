"Роснефть" рассказала о рисках для проектов в Венесуэле

"Роснефть" на постоянной основе ведет мониторинг проектов в Венесуэле, в которых принимает участие. Информация опубликована в отчете российской нефтяной компании по МСФО за 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Российская компания совместно с PDVSA, против которой США ввели санкции, участвует в пяти СП по добыче нефти в Венесуэле: СП PetroVictoria, проекты Petromiranda, Petromonagas, Boqueron и Petroperija.

"Роснефть" указывает, что отношения с PDVSA осуществляются на основании действующих контрактов и в соответствии с нормами международного и местного законодательства.

"Помимо коммерческих рисков, являющихся неотъемлемой частью любой инвестиционной деятельности, активам в ряде регионов деятельности компании присущи политические, экономические и налоговые риски, которые также анализируются компанией на регулярной основе", - отмечено в отчете.

Как сообщало Накануне.RU, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в комментарии журналистам заявил, что поводов для разговора о потерях компании в Венесуэле нет.