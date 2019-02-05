"Работал на ФСБ": на суде в Екатеринбурге основатель хакерской группы Lurk сделал заявление

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга продолжается судебный процесс по громкому делу хакерской группировки Lurk, члены которой обвиняются в выводе 1,2 млрд рублей со счетов ряда финансовых организаций. "Компьютерные гении" также замешаны в скандале с выборами в США, на их счету, по данным следствия, взлом почты Хиллари Клинтон и базы аэропорта Кольцово, передает корреспондент Накануне.RU.

На скамье подсудимых сегодня находится 21 человек, дело решили рассматривать в суде Екатеринбурга, так как большинство фигурантов являются жителями Свердловской области. Всего, по данным следствия, по этому делу проходит 22 человека - злоумышленники с помощью троянской программы Lurk несколько лет похищали деньги со счетов клиентов банков. По подсчетам полицейских, ущерб от их действий составил 1,7 млрд руб., а похищение еще 2,2 млрд руб. удалось предотвратить.

Основателем группировки и так называемым идейным вдохновителем считается Константин Козловский - уроженец Екатеринбурга. Прошлое заседание перенесли именно из-за него, так как Козловского не доставили в суд из Москвы. Сегодня перед слушанием в зал пустили журналистов для фото и видеосъемки, однако настрого запретили вступать в какой-либо диалог с подсудимыми, при том, что сам Козловский пытался поговорить со СМИ.

Константин Козловский

Он все же успел сказать, что "работал на ФСБ", после чего прессу удалили из зала и отправили в отдельную комнату с прямой трансляцией заседания. Как сообщали некоторые СМИ, подсудимые ранее уже заявляли о своей связи с ФСБ, однако адвокат Козловского это никак не прокомментировала. Она рассказала о плохих условиях содержания в СИЗО и то, что на протяжении нескольких лет арестованным не разрешали свидания с родственниками.

"В настоящее время мой подсудимый сидит в камере, ну очень маленькой, там только есть место, чтобы справлять нужду", - рассказала адвокат Константина Козловского Ольга Вячеславовна.

Пока известны фамилии только нескольких участников Lurk - это жители Екатеринбурга Игорь Попов, Виталий Федоров, Екатерина Ряхина, а также Ильдар Габдульянов, Артем Галяутдинов, Георгий Чантурия, Андрей Сапегин, Дмитрий Силкин и сам Козловский.

Кроме них, по делу проходят Александр Гуляев из Ульяновска, Георгий Кобыльский - уроженец Саратова, Евгений Селиванов из Алтайского края, Александр Сафонов из Тульской области, Александр Еремин, Виталий Алексеев, Максим Борисенко, Николай Виноградов, Сергей Константинов, Валентина Рякина, Иван Савенков и Алексей Тесленко.

Обвинительное заключение насчитывает порядка 2 тыс. томов, а уголовное дело - 600 томов. Почти все подсудимые заявили, что не успели ознакомиться с материалами.

Отметим, что суд на данный момент так и не перешел к озвучиванию обвинительного заключения, почти три часа судья заслушивала только ходатайства.

Напомним, что хакеров из Lurk задержали в 2016 году. Под их атаки, как считает следствие, попали десятки банков, в том числе такие крупные, как ВТБ и Сбербанк. В зависимости от роли каждого им инкриминируется создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ, а также организация преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации и мошенничество в сфере компьютерной информации.