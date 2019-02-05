Суд в Екатеринбурге утвердил "тайное" мировое соглашение между РПЦ и МУГИСО. Колледжи не передали церкви

Епархия больше не будет претендовать на здания трех колледжей в Екатеринбурге. Арбитражный суд Уральского округа утвердил мировое соглашение, передает корреспондент Накануне.RU.

"Суд утвердил мировое соглашение между РПЦ и МУГИСО на следующих условиях и прекратить дело", - сказала судья.

Известно, что мировое соглашение состоит из шести пунктов. "Там было шесть пунктов, только один по сути, остальные формальные, процессуальные. По условиям мирового соглашения, епархия отказывается от своих требований", - пояснили Накануне.RU в пресс-службе МУГИСО.

Однако прессе текст документа так и не показали.

РПЦ уже три раза пыталась оспорить принадлежность зданий на ул. Декабристов, 58 и 83 и на проспекте Ленина, 13, которые занимают Свердловский мужской хоровой колледж, экономико-технологический и монтажный колледжи соответственно, и неизменно проигрывала суды. По мнению Екатеринбургской епархии, все эти здания до Октябрьской революции были объектами религиозного назначения. РПЦ намеревалась их вернуть себе, согласно ФЗ-327 от 30 ноября 2010 года "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Ответчиком выступило МУГИСО, а также в качестве заинтересованных сторон - руководство колледжей. Они сумели предоставить аргументы, в том числе архивные, согласно которым, объекты нельзя признать принадлежавшими ранее Церкви.