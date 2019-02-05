05 Февраля 2019
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Происшествия Центральный ФО В России

В Москве и области проверяют ТЦ и школы после звонков о минировании

Около 50 объектов, среди которых торговые центры, школы и административные здания, проверяют силовики в Москве и Подмосковье после анонимных звонков с угрозами "минирования".

Эвакуированы почти 5 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

В частности, поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в семи торговых центрах Москвы. Идут проверки.

Напомним, по российским регионам идет новая волна телефонного терроризма. 31 января аналогичные эвакуации прошли в Перми, Березниках и Добрянке.

Волна дошла и до юга России. Ранее сообщалось, что волгоградский охранник "заминировал" два торговых центра.

Ложные звонки поступали и по Иркутской области, Бурятии и Забайкалью. Отметим, что несколько школ было эвакуировано в Хакасии. Сообщения о лжеминировании приходили и из Алтайского края. Также в Новосибирске из-за звонков о бомбе проводили эвакуацию сразу в четырех больницах и нескольких школах.

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В Москве и области проверяют ТЦ и школы после звонков о минировании

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Теги: москва, минирование, торговые центры, школы



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