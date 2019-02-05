Вирусная инфекция или... Следственный комитет разбирается в обстоятельствах смерти школьницы в Нижнем Тагиле

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле.

Ранее в СМИ появилась информация о смерти ученицы тагильской школы №95. Утверждалось, что девочка умерла дома, а причиной могла стать вирусная инфекция.

В Следственном комитете РФ по Свердловской области Накануне.RU подтвердили, что уже ведут проверку по данному инциденту.

"Да, проводится проверка, назначена экспертиза. Разбираемся", - отметили в ведомстве.

По ее итогам следователи могут решить вопрос о возбуждении уголовного дела.