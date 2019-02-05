05 Февраля 2019
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Политика В России

Путин начал работать над "прошлогодним" посланием Федеральному собранию

Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дату в Кремле пока не называют. Над документом также работают в администрации президента, в министерствах и ведомствах, передает ТАСС.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщала, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в первом квартале года. Дата будет зависеть от графика президента.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявлял, что сроки скоро будут определены, стандарта проводить послание именно до Нового года не существует.

Напомним, предыдущее послание также прошло после Нового года. Перенос сроков выступления связывали с логикой предстоящей президентской кампании.

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Путин начал работать над "прошлогодним" посланием Федеральному собранию

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Теги: владимир путин, послание федеральному собранию



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