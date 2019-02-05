Экс-главу банка с югорскими корнями из "пенсионной" схемы Минца ищут за растрату 34 млрд

Растрата 34 млрд руб., в которой подозревается бывший руководитель банка "Открытие" Евгений Данкевич, объявленный в розыск Следственным комитетом России, может быть результатом "сверхзапоздалой реакции" Центрального банка, считают эксперты.

По версии следствия, Данкевич летом 2017 г. вступил в преступный сговор с руководителями компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс", которые являлись заемщиками "Открытия". Они организовали выпуск 40 млн облигаций стоимостью в 1 тыс. руб.

Зная, что реальная стоимость облигаций составляет менее половины их номинала, Данкевич дал распоряжение об их приобретении по полной стоимости. Получив за них более 34 млрд руб., "01 Групп" досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в "Открытии". Личности руководителей компаний "01 Групп" и "01 Групп финанс" устанавливает Следственный комитет совместно с ФСБ.

Как известно, инвестиционную компанию O1 Group, владеющую и управляющую активами в сфере недвижимости и финансов, основал бизнесмен Борис Минц. До 2013 года Минц числился и в составе акционеров ФК "Открытие", а потом продал свою долю партнерам. В настоящее время СК расследует дело о мошенничестве О1 Group и связанных с ней банков "кольца" - это не только ФК "Открытие", но также "Бинбанк", "Промсвязьбанк" и МКБ. В "схеме" использовались средства пенсионных фондов. Для обхода ограничений на инвестиции денег таких фондов (не более 15%) О1 Group направляла средства НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-Союз" и НПФ "Образование" через банки "кольца" в проекты O1 Properties, скупая офисную недвижимость. O1 Group была тесно интегрирована с банками "кольца" посредством перекрестного владения активами. Крупнейшим владельцем облигаций "О1 Груп Финанс" был банк "ФК Открытие". Из опасения разрушения всей банковской системы РФ ЦБ пришлось докапитализировать банки "кольца" в общей сложности на сумму порядка 1 трлн руб. Спасаясь от уголовного преследования за мошенничество, Минц с семьей сбежал в Лондон.

До того, как о проблемах стало известно, группа "Открытие" поглотила Ханты-Мансийский банк, до 1999 года основным акционером которого являлось территориальное отделение Пенсионного фонда РФ, а 1999 г. больше 50% акций кредитной организации стало принадлежать государственным предприятиям и учреждениям Ханты-Мансийского автономного округа. Отмечалось, что после присоединения ХМБ "Открытие" к "ФК Открытие" объединенный банк будет иметь 3,1 трлн руб. совокупных активов.

Евгений Данкевич, занимавший с 2016 г. пост председателя правления банка "Открытие", заявлял, что присоединение ХМБ Открытие к "ФК Открытие" "будет способствовать повышению устойчивости и эффективности бизнеса, росту качества управления капиталом и, как следствие, дальнейшему укреплению позиций банка на российском рынке банковских услуг".



Евгений Данкевич и губернатор ХМАО Наталья Комарова

Однако ожидания не оправдались: летом 2017 г. банк "Открытие" столкнулся с крупным оттоком средств клиентов из-за "различных негативных слухов". Агентство АКРА сочло, что у "Открытия" есть проблемы с ликвидностью и понизило ему рейтинг. В результате банк лишился возможности привлекать средства госкомпаний и пенсионных фондов. Санация кредитной организации началась в 2017 г. Занимался ею фонд консолидации, подконтрольный ЦБ. Также он санировал "Бинбанк" и "Промсвязьбанк". Временная администрация заявила о выводе из этих банков 239 млрд руб.

Экономист Александр Одинцов в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отметил, что аудит, который проводит Центральный банк, очень часто носит запаздывающий характер, что приводит к проблемам. В качестве примера эксперт назвал обанкроченный "Внешпромбанк", банк "Пересвет", "Югра" и другие банки. "Кухня там такая: Центробанк какое-то время смотрит на операции через розовые очки, потом неожиданно вдруг они оказываются плохими", - считает Одинцов.

"Как правило, банки проверяются раз в два года, раз в год. Все зависит от политики регулятора. Некоторые банки проверяются по нескольку раз в год. То есть в принципе, Центробанк все это видит. Все эти операции, в том числе крупные, должны быть аудированные. То есть Центральный банк видел, анализировал, наверняка в отчетах что-то об этом писалось, но на тот момент они в силу каких-то причин признавали, что операция нормальная. Такое очень часто бывает, что ЦБ проблемные активы, не всегда вовремя видит. Потом неожиданно он начинает их замечать. Выкатывает банку предписания о создании резервов на эти операции", - рассказал он.

По его словам, из многих банков активы постепенно вывозились и если бы надзор ЦБ был более эффективным, то эти организации можно было бы спасти на определенном этапе, введя там временную администрацию, а не тогда, когда там уже ничего нет.

Лидер Всероссийского союза вкладчиков и "превышенцев" банка "Югра" Николай Николаев в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отметил, что если мерить сумму растраты банком "Югра", в котором своих денег (16 млрд руб.) лишились 35 тыс. человек, то растраченных средств хватило бы на удовлетворение интересов 70 тыс. вкладчиков.

Николай Николаев также отметил, что Центральный банк с большим опозданием реагирует на различные сомнительные операции.

"Центральный банк реагирует очень поздно. Он в режиме онлайн видит все операции, но о сомнительных операциях узнаем мы через год или два. Люди к этому времени могут деньги успеть вывести, потратить их и уехать жить в другое место. Все операции они видят в каждодневном режиме, особенно крупные операции. И реакция ЦБ в этом случае носит сверхзапоздалый характер", - считает вкладчик.

Он отметил, что такие истории случаются постоянно - от банка к банку, применяются самые различные схемы вывода денег, и история с облигациями по завышенной стоимости - лишь одна из таких схем.