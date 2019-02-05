Посидевший в СИЗО футболист Кокорин "полностью усвоил полученный урок"

Находящийся под арестом по обвинению в хулиганстве форвард питерского "Зенита" Александр Кокорин написал письмо болельщикам, одноклубникам и тренерам. Он извинился за свои поступки.

В письме из СИЗО, текст которого публикует РИА Новости, футболист признал, что является публичным человеком, который не должен позволять себе подобное поведение. Он пояснил, что "не сдержался", и подчеркнул, что конфликт завершился извинением.

Кокорин отметил готовность загладить свою вину и компенсировать вред пострадавшим. Оскандалившийся спортсмен признался, что "полностью усвоил полученный урок", чему поспособствовала тюрьма.

Также Александр рассказал о желании выйти на свободу и вернуться к занятиям спортом. По его словам, теперь все свободное время он будет проводить с семьей.

Как напоминает Infox.ru, Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и еще нескольких человек обвиняют в избиении водителя ведущей "Первого канала" Виталия Соловчука и главы департамента Минпромторга Дениса Пака, а также в хулиганстве.

Ранее стало известно, что следствие будет ходатайствовать о продлении ареста Кокорину и Мамаеву.