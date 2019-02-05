25 человек госпитализированы из хостела в Москве из-за кори

25 человек госпитализированы из московского хостела из-за вспышки кори, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного Управления Роспотребнадзора.

Сначала в хостеле "Тут как дома" на юго-востоке столицы заболел один мужчина. 2 февраля он был госпитализирован.

В хостеле проживали рабочие из соседних республик, многие из них не были привиты от кори.

Для того, чтобы предотвратить распространение кори среди других рабочих, живущих в хостеле и работающих на стройках, были сделаны прививки более 1370 человек.

В отношении юридического лица составлен протокол об административном правонарушении.

В январе сообщалось, что в Екатеринбурге сохраняется напряженная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости корью. По предварительным диагнозам зарегистрировано три случая кори среди детей.

Корь – крайне заразное острое вирусное заболевание. Передается воздушно-капельным путем. При контакте с больным корью заболевают все лица, не имеющие иммунитета против кори.

Основные симптомы: общее недомогание, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи, постепенно сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах.